Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 11:41

Не переживайте: В АТОР рассказали о состоянии туристов после пожара на Кубани

Вице-президент АТОР Ромашкин: Туристам не угрожают пожары под Геленджиком

Обложка © Telegram/ Оперативный штаб - Краснодарский край

Обложка © Telegram/ Оперативный штаб - Краснодарский край

Пожары в Пшадском лесничестве под Геленджиком не создают угрозы для отдыхающих на курортах Краснодарского края. Об этом «Постньюс» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Пока обращений от туристов нет. Проблема, может быть, не такая значимая. Пожары в Краснодарском крае, к сожалению, случаются каждое лето», — сказал он.

По данным АТОР, отдыхающие сейчас находятся в безопасности. Ассоциация следит за развитием ситуации, но не вмешивается в работу спасателей МЧС, которые ликвидируют последствия лесных пожаров.

Катер вывез туристов из огненной ловушки в Геленджике — видео спасения
Катер вывез туристов из огненной ловушки в Геленджике — видео спасения

Напомним, что в ночь на 28 августа в селе Криница под Геленджиком лесной массив загорелся после падения обломков сбитого беспилотника. Были зафиксированы три очага возгорания общей площадью около 200 квадратных метров. Для тушения огня были привлечены 14 специалистов и четыре единицы техники, пострадавших удалось избежать. Из-за лесного пожара 23 туриста на Черноморском побережье временно оказались заблокированы. В социальных сетях появлялись видео и фотографии, на которых видно, как плотная пелена дыма надвигается на побережье, полностью скрывая горизонт.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar