Не переживайте: В АТОР рассказали о состоянии туристов после пожара на Кубани

Вице-президент АТОР Ромашкин: Туристам не угрожают пожары под Геленджиком
Обложка © Telegram/ Оперативный штаб - Краснодарский край
Пожары в Пшадском лесничестве под Геленджиком не создают угрозы для отдыхающих на курортах Краснодарского края. Об этом «Постньюс» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
«Пока обращений от туристов нет. Проблема, может быть, не такая значимая. Пожары в Краснодарском крае, к сожалению, случаются каждое лето», — сказал он.
По данным АТОР, отдыхающие сейчас находятся в безопасности. Ассоциация следит за развитием ситуации, но не вмешивается в работу спасателей МЧС, которые ликвидируют последствия лесных пожаров.
Напомним, что в ночь на 28 августа в селе Криница под Геленджиком лесной массив загорелся после падения обломков сбитого беспилотника. Были зафиксированы три очага возгорания общей площадью около 200 квадратных метров. Для тушения огня были привлечены 14 специалистов и четыре единицы техники, пострадавших удалось избежать. Из-за лесного пожара 23 туриста на Черноморском побережье временно оказались заблокированы. В социальных сетях появлялись видео и фотографии, на которых видно, как плотная пелена дыма надвигается на побережье, полностью скрывая горизонт.