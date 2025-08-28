Не переживайте: В АТОР рассказали о состоянии туристов после пожара на Кубани

Пожары в Пшадском лесничестве под Геленджиком не создают угрозы для отдыхающих на курортах Краснодарского края. Об этом «Постньюс» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Пока обращений от туристов нет. Проблема, может быть, не такая значимая. Пожары в Краснодарском крае, к сожалению, случаются каждое лето», — сказал он.