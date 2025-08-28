Россиянин рассказал, что вывез из США секретный архив Эпштейна с 700 видео
Бывший американский полицейский Джон Дуган, который получил гражданство России, утверждает, что вывез из США секретный архив Джеффри Эпштейна с примерно 700 видеозаписями. Об этом пишет kp.ru.
Дуган сообщил, что доверенные лица в разных странах имеют ключи к этим файлам на случай непредвиденных обстоятельств с ним. Он также признался, что посмотрел пару роликов.
«Самое большее, что я увидел — как какая-то девушка выходила из душа. Но дальше глядеть не стал. Видео ужасного качества. Съёмка велась оборудование конца девяностых-начала нулевых, последние видео датируются 2003 годом», — сказал Дуган.
Он упомянул, что в 2016 году ему пришлось покинуть США. Бывший полицейский скрылся, переодевшись в женский парик, добрался до канадской границы, а затем частным самолётом отправился в Стамбул, а оттуда в Москву.
Напомним, в 2019 году финансиста Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. По данным следствия, с 2002 по 2005 год он вступал в связь с десятками девушек, некоторым из которых не было 14 лет. Он платил им наличными, а затем использовал некоторых жертв для вербовки новых. В июле 2019 года Эпштейна нашли мёртвым в камере. Официальной причиной смерти названо самоубийство.