Россиянин рассказал, что вывез из США секретный архив Эпштейна с 700 видео

Бывший американский полицейский Джон Дуган, который получил гражданство России, утверждает, что вывез из США секретный архив Джеффри Эпштейна с примерно 700 видеозаписями. Об этом пишет kp.ru.

Дуган сообщил, что доверенные лица в разных странах имеют ключи к этим файлам на случай непредвиденных обстоятельств с ним. Он также признался, что посмотрел пару роликов.

«Самое большее, что я увидел — как какая-то девушка выходила из душа. Но дальше глядеть не стал. Видео ужасного качества. Съёмка велась оборудование конца девяностых-начала нулевых, последние видео датируются 2003 годом», — сказал Дуган.

Он упомянул, что в 2016 году ему пришлось покинуть США. Бывший полицейский скрылся, переодевшись в женский парик, добрался до канадской границы, а затем частным самолётом отправился в Стамбул, а оттуда в Москву.