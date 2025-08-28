Мессенджер MAX
28 августа, 11:48

Умер экс-губернатор Смоленской области Валерий Фатеев

Обложка © ТАСС / Григорий Калачьян

Бывший губернатор Смоленской области Валерий Фатеев скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщило правительство региона.

«На 80-м году ушёл из жизни первый руководитель Смоленской области в новейшей истории России — Валерий Петрович Фатеев», — говорится в заявлении.

Фатеев был назначен на пост в октябре 1991 года и проработал полтора года. Затем он занимал должности замминистра экономики РФ, замглавы Госкомимущества, также был сенатором от Смоленской области в Совете Федерации.

А ранее на этой неделе скончался бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Он возглавлял регион почти 16 лет — с 1991 по 2007 год. Прусаку было 65 лет.

