Дороги имени легенд кино: На западе Москвы открыли движение по новой транспортной сети

В Москве открыли движение по новым дорогам в кинематографическом квартале Раменок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В состав нового транспортного комплекса вошли продлённый участок Мосфильмовской улицы и два моста через реку Раменку. Столичный градоначальник отметил, что запуск этого комплекса, по сути, создал дублёр проспекта Генерала Дорохова, что позволит разгрузить соседние улицы, включая Мичуринский проспект, примерно на 20%. По его словам, это улучшит транспортную доступность для 300 тысяч жителей города и обеспечит транзитный переброс транспорта, что благотворно скажется на движении во всём округе.

Улицы в честь легенд кино

Кинематографический квартал в Раменках появился в 2022 году. При этом 11 его улиц назвали именами выдающихся советских и российских режиссёров и актёров: Алексея Баталова, Василия Ланового, Сергея Бондарчука, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Фаины Раневской, Леонида Гайдая, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского и Андрея Миронова. Конкретных деятелей культуры для увековечивания выбирали сами москвичи, принявшие участие в голосованиях.

Эффект для транспорта

Реализация дорожного проекта позволила устранить необходимость в длительных объездах до трёх километров и в среднем на десять минут сократить время поездки. Кроме того, нагрузка на улицу Лобачевского снизилась на 24%, на Мичуринский проспект — на 22%, а на улицу Гайдая — на 30%. Важным элементом проекта стало строительство двух мостов, которые соединили Мосфильмовскую улицу с Южной рокадой.

Детали строительства и архитектуры

Работы в Раменках начались в марте 2023 года. Проект включал продление Мосфильмовской улицы от Раменского бульвара до улиц Гайдая и Алексея Баталова — протяжённость нового участка по прямой составила около 1,7 километра. Движение организовали по четырём полосам, с возможностью удобного выезда на Южную рокаду — Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. Значительная часть новой дороги проходит по двум современным мостам через Раменку. Их общая длина — 465 метров, а с них открывается живописный вид на ландшафтный заказник и прилегающие территории. Мэр Москвы подчеркнул, что мосты стали ещё одной визитной карточкой столицы, а в тёмное время суток их подчёркивает оригинальная архитектурная подсветка.

Реконструкция улиц и планы на будущее

Под одним из мостов, в районе пересечения с улицей Раневской, обустроили двухполосный разворот длиной 404 метра. Помимо этого реконструировали участки улицы Гайдая от Аминьевского шоссе до улицы Алексея Баталова (694 метра), улицы Василия Ланового от улицы Лобачевского до улицы Алексея Баталова (2,7 км) и улицы Раневской возле её примыкания к Мосфильмовской (260 метров). В общей сложности построили и привели в порядок 6,4 км дорог, включая подъезды к объектам социальной и инженерной инфраструктуры. В 2026 году планируют продлить улицу Гайдая, что организует выезд с Мосфильмовской улицы на проспект Генерала Дорохова (1,4 км).

Масштабное развитие дорожной сети Москвы

С 2011 по 2025 год в Москве построили около 1550 километров дорог, что составляет почти треть от всей существующей улично-дорожной сети. За это же время возвели 485 новых тоннелей, эстакад и мостов, увеличив количество искусственных сооружений на семьдесят процентов. Также создали 352 внеуличных пешеходных перехода.

Среди ключевых объектов, которые сдали в 2025 году, участок улицы Ивана Франко от Житомирской улицы до улицы Герасима Курина (открыли в феврале); транспортная развязка у станции метро «Корниловская» и новая улично-дорожная сеть в Посёлке завода Мосрентген (август); участок автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны (август), мост Академика Королёва (сентябрь), улично-дорожная сеть на территории Мнёвниковской поймы (сентябрь) и, наконец, комплекс в Раменках с продлением Мосфильмовской улицы и новыми мостами (сентябрь).

Новые мосты через водные артерии города