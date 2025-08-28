Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 12:01

В Свердловской области нашли тело 8-летнего мальчика спустя трое суток поисков

Погибший в Свердловской области мальчик. Обложка © e1.ru

Спасатели обнаружили тело 8-летнего мальчика из Свердловской области, поиски которого продолжались более трёх суток, в населённом пункте Артёмовский. Об этом сообщает E1.ru.

«В Артёмовском нашли тело пропавшего 8-летнего мальч», — следует из информации источников.

Также сообщается, что после исчезновения ребёнка, органы опеки изъяли у родителей ещё троих детей из-за непригодных условий жизни — дом был полон грязи, вони и мусора. Соседи подтвердили, что парнишка часто покидал дом, нередко возвращаясь лишь поздно вечером. Знакомые семьи, в свою очередь, рассказали, что дети чаще всего были предоставлены самим себе. Также они отметили, что мальчик часто добывал себе пропитание самостоятельно, а в день своего исчезновения он отправился в лес за ягодами.
Напомним, 8-летний мальчик пропал в городе Артёмовском Свердловской области днём 26 августа. В местном водоёме того же дня поисковики обнаружили одежду и личные вещи ребёнка.

Мария Любицкая
