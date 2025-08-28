Мессенджер MAX
28 августа, 12:04

Пожар произошёл у ресторана на Бакунинской улице в центре Москвы

В Москве ликвидировали пожар на Бакунинской улице, пострадавших нет. Обложка © Telegram / ЧП / Москва

В центре Москвы на Бакунинской улице произошёл пожар у сетевого ресторана. Как уточнил столичный МЧС, горел мусорпод навесом административного здания. Пожарные оперативно локализовали возгорание.

В Москве ликвидировали пожар на Бакунинской улице, пострадавших нет. Видео © Telegram / ЧП / Москва

«Принятыми мерами загорание было оперативно локализовано. Проводятся работы по полной ликвидации», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Спасатели продолжают работы по окончательной ликвидации пожара.

А ранее сегодня ликвидировали возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, которое произошло после ночной атаки беспилотника. Пожар удалось потушить к 8:20. В работах по ликвидации огня участвовали 63 человека и 26 единиц техники.

Милена Скрипальщикова
