Пожар произошёл у ресторана на Бакунинской улице в центре Москвы
В Москве ликвидировали пожар на Бакунинской улице, пострадавших нет. Обложка © Telegram / ЧП / Москва
В центре Москвы на Бакунинской улице произошёл пожар у сетевого ресторана. Как уточнил столичный МЧС, горел мусорпод навесом административного здания. Пожарные оперативно локализовали возгорание.
В Москве ликвидировали пожар на Бакунинской улице, пострадавших нет. Видео © Telegram / ЧП / Москва
«Принятыми мерами загорание было оперативно локализовано. Проводятся работы по полной ликвидации», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Спасатели продолжают работы по окончательной ликвидации пожара.
А ранее сегодня ликвидировали возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, которое произошло после ночной атаки беспилотника. Пожар удалось потушить к 8:20. В работах по ликвидации огня участвовали 63 человека и 26 единиц техники.