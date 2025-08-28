Российским регионам спишут многомиллиардные долги по кредитам

Правительство России аннулирует задолженность в размере 25,5 миллиарда рублей для девяти регионов страны. Об этом сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Действует специальный механизм, который позволяет списывать две трети задолженности по кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры», — объяснил Мишустин.

Долги будут списаны в Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской и Томской областях, а также в республиках Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия. Эти регионы получат финансовую поддержку для реализации значимых проектов и улучшения жизни своих жителей.