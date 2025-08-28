Мессенджер MAX
28 августа, 13:07

Российским регионам спишут многомиллиардные долги по кредитам

Кабмин спишет девяти регионам РФ долги на сумму 25,5 млрд рублей

Обложка © Life.ru

Правительство России аннулирует задолженность в размере 25,5 миллиарда рублей для девяти регионов страны. Об этом сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Действует специальный механизм, который позволяет списывать две трети задолженности по кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры», — объяснил Мишустин.

Долги будут списаны в Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской и Томской областях, а также в республиках Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия. Эти регионы получат финансовую поддержку для реализации значимых проектов и улучшения жизни своих жителей.
Ранее Life.ru сообщал, что Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 октября. Он затронет всех экспортёров, включая производителей и непроизводителей нефтепродуктов.

