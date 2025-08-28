Пять человек погибли в жёстком лобовом столкновении иномарок под Иркутском

В Усольском районе Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло тяжёлое лобовое столкновение, в котором погибли пять человек. Авария случилась около пяти часов вечера на 1781-м километре дороги.

ДТП в Иркутской области, где погибли пять человек. Видео © Госавтоинспекция Иркутской области

В Госавтоинспекции региона сообщили, что, по предварительным данным, водитель «тойоты камри» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «мицубиси эклипс». В результате удара погибли водитель и трое пассажиров «Тойоты». Водитель второй машины скончался позже в больнице города Усолье-Сибирское.

На месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.