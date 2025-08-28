«Счастья молодым»: Брутян на премьере фильма открыто обратилась к беременной Муцениеце
Жена Прилучного Брутян публично поздравила беременную Агату Муцениеце со свадьбой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan
Актриса Агата Муцениеце недавно сыграла свадьбу с аккордеонистом Петром Дрангой. Пара уже ожидает пополнения — Агата носит под сердцем девочку. На премьере фильма «Виноград» новая жена артиста Павла Прилучного Зепюр Брутян обратилась к беременной артистке с поздравлениями.
«Сейчас поздравим. Счастья молодым», — сказала она.
До этого Павел Прилучный и его жена не комментировали свадьбу Муцениеце в личных блогах. Однако в «Зелёном театре» они впервые публично поздравили актрису и её мужа, отметив важность семейного счастья и пожелав паре всего наилучшего.
Ранее Агата Муцениеце опубликовала видео со своей свадьбы с музыкантом Петром Дрангой. На кадрах видно, как беременная актриса бросает букет подружкам. Церемония прошла на выездной регистрации на фоне Москвы-реки. Для торжества Муцениеце выбрала элегантное белое платье в пол с рукавами-кейпами и прозрачными вставками в зоне декольте.