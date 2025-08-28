Си Цзиньпин направил тайное письмо руководству Индии из-за торговых пошлин США

Президент КНР Си Цзиньпин направил письмо индийскому руководству ещё весной этого года, выразив обеспокоенность действиями США, которые наносят ущерб интересам обеих стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Как сообщает издание, письмо, адресованное президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, стало катализатором для активизации двустороннего диалога. Уже в июне индийская сторона начала предпринимать конкретные шаги по нормализации отношений с Китаем, а к августу стороны удвоили усилия по урегулированию затяжных пограничных споров, сохраняющихся со времён колониальной эпохи.