Си Цзиньпин направил тайное письмо руководству Индии из-за торговых пошлин США
Президент КНР Си Цзиньпин направил письмо индийскому руководству ещё весной этого года, выразив обеспокоенность действиями США, которые наносят ущерб интересам обеих стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Как сообщает издание, письмо, адресованное президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, стало катализатором для активизации двустороннего диалога. Уже в июне индийская сторона начала предпринимать конкретные шаги по нормализации отношений с Китаем, а к августу стороны удвоили усилия по урегулированию затяжных пограничных споров, сохраняющихся со времён колониальной эпохи.
Кульминацией сближения, как утверждается, станет первая за семь лет официальная поездка Нарендры Моди в Китай, запланированная на ближайшие выходные. По мнению аналитиков, быстрое улучшение отношений между двумя азиатскими гигантами может серьёзно изменить расстановку сил в регионе и ослабить позиции США. Эксперты отмечают, что Пекин и Нью-Дели демонстрируют редкую солидарность перед лицом торгового давления со стороны Вашингтона, что может привести к формированию нового геополитического альянса.
Напомним, 27 августа вступила в силу дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, инициированная администрацией Трампа, что довело общий тариф до 50%. Это решение связано с резким ростом индийского импорта российской нефти и провалом пяти раундов торговых переговоров, в ходе которых Нью-Дели безуспешно пытался удержать пошлины на уровне 15%. При этом в Соединённых Штатах остались в недоумении из-за решения индийских властей.