Борьба с захватчиками. Эксперты рассказали, какой клён опасен для наших широт и как его остановить

В столице обсудили проблемы озеленения городов. Специалисты затронули и тему борьбы с инвазивными видами растений. Подробнее — в материале Life.ru 2 сентября, 10:35

Борьба с инвазивными растениями стала одной из тем прошедшего на днях в Москве XXIII Научно-практического форума «Проблемы озеленения крупных городов». Учёные и экологи обсудили, в том числе, распространение на территории России опасных растений-«пришельцев», попадающих в наши города и леса из других регионов и природных зон. Самое известное из них — борщевик Сосновского. Но агрессивных пришельцев гораздо больше: они широко встречаются даже на улицах российских городов.

В докладе «Особо опасные дендрофильные инвайдеры в лесах и озеленительных посадках» руководитель лаборатории защиты леса от карантинных и инвазивных организмов Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства, кандидат биологических наук Юрий Гниненко отметил среди прочих клён ясенелистный.

На форуме по вопросу озеленения крупных городов подняли вопрос об опасности клёна ясенелистного. Фото © Личный архив Виктора Исаева

В родной Северной Америке другие виды растений и травоядные животные не дают ему бесконтрольно размножаться, однако в других регионах, не встречая ограничений, он безудержно захватывает территорию вокруг себя, что приводит к образованию монокультурных зарослей. Такие изменения влияют и на животных, и на людей, для которых пыльца этого вида клёна является сильнейшим аллергеном.

— Он вытесняет все остальные виды растений и образует так называемые моновидовые сообщества, состоящие только из него одного. Под ним вообще не формируется травяной покров — только голая земля. Он чётко не соответствует никаким нормам ни для городской среды, ни для природы — это в равной степени враг и там, и там, — добавил председатель совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм.

Учёные не первый год бьют тревогу и призывают не жалеть и активно уничтожать этот и другие виды опасных растений. В 2025 году сибирские биологи даже издали «Чёрную книгу флоры Сибири», куда были внесены более 50 опасных для регионов инвазивных растений. Её целью было привлечь внимание властей и общества к угрозе, которую несут чужеродные виды, и заложить научную основу для борьбы с ними. Учёных услышали: задача по уничтожению инвазивных растений, которые создают угрозу естественным экосистемам, теперь официально поставлена на самом высшем уровне.

31 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий меры по предотвращению распространения и уничтожению опасных видов растений на территории России. Вступит он в силу 1 марта 2026 года.

— В Москве и Московской области есть положения о недопущении произрастания на природных территориях инвазивных видов, таких как клён ясенелистный, золотарник канадский, рейнутрия сахалинская. Однако на территории России с клёном ясенелистным борьба не ведётся, поскольку он законодательно инвазивным не признан, — констатировала юрист Наталья Коваленко.

Эксперты подчеркнули необходимость борьбы с опасными растениями в России. Фото © Личный архив Виктора Исаева

По её словам, сейчас в регионах нужно вместе с биологами провести обследование территорий и подумать, какие изменения внести в законы. «Принятый закон — это только первый шаг. Теперь необходима разработка подзаконных актов, методик и правил, в которых всё будет подробно описано. Что особенно важно — всегда нужно опираться на мнение экспертов», — добавил Алексей Ретеюм.

Опыт Москвы и области, а также Беларуси, сохранившей советскую систему оперативных рубок, показывает, что бороться с опасными видами возможно. А оставить их можно только в коллекциях ботанических садов.

Авторы Екатерина Субботина