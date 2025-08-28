«Поставь себя на моё место!»: Почему люди чувствуют чужую боль и как становятся эмпатами

Почему одни люди проходят мимо чужих страданий равнодушно, а другие будто проживают боль вместе с тем, кто рядом? Секрет кроется в особой чувствительности к эмоциям и энергии окружающих. Именно так рождаются эмпаты — люди, способные ощущать чужие переживания почти так же ярко, как свои собственные. Их дар — одновременно благословение и испытание: помогая другим, они рискуют перегореть, если не научатся защищать себя.

Где живёт эмпатия?

Чувство эмпатии позволяет людям переживать и откликаться на эмоции других. С точки зрения науки эмпатия — это сложный нейробиологический процесс, в котором задействованы различные области мозга.

Префронтальная кора (особенно медиальная префронтальная кора): отвечает за понимание намерений и эмоций других людей, а также за принятие решений на основе этих знаний.

Темпоральные доли (особенно височно-теменное соединение): играют важную роль в теории разума — способности понимать, что другие люди имеют свои мысли и чувства, отличные от наших.

Островковая доля: активируется при переживании собственных эмоций и восприятии эмоций других людей. Она помогает нам чувствовать и различать такие эмоции, как страх, боль и радость.

Соматосенсорная кора: участвует в восприятии физических ощущений и может активироваться при наблюдении за действиями других людей, что помогает нам «проживать» их опыт на физическом уровне.

Лимбическая система (включая миндалевидное тело): играет ключевую роль в обработке эмоций. Миндалевидное тело особенно важно для распознавания страха и других сильных эмоций у других людей.

Премоторная кора и зеркальные нейроны: расположены в лобной и теменной долях и активируются как при выполнении действий, так и при наблюдении за действиями других. Они помогают нам имитировать и понимать поведение окружающих.

Гиппокамп: участвует в формировании и хранении воспоминаний, включая эмоциональные. Это помогает связывать текущие переживания с прошлым опытом.

Эти области мозга взаимодействуют между собой, создавая комплексную систему, позволяющую переживать и откликаться на эмоции других людей. Когда мы наблюдаем за человеком, который испытывает боль, в нашем мозге активируются те же нейронные сети, что и у него. Это явление называется «нейронной мимикрией», или «зеркальными нейронами». Они помогают понять и почувствовать переживания другого человека. Да, прямо как в случаях, когда мы «заражаемся» чужими эмоциями.

Когда появляется эмпатия и есть ли она с рождения?

Почему это вообще происходит? Ведь не каждый человек — эмпатичен. Это что-то из разряда суперспособности — чувствовать чужую боль? Или это следствие психологической травмы из детства? Как рассказывает Life.ru нейропсихолог Ирина Коржаева, эмпатия, то есть высокая чувствительность, — это результат столкновения двух важных чувств: страха и потребности в любви (мортидо и либидо).

«Когда ребёнка наказывают, особенно психоэмоционально, это отрицание его личности — по сути, для него это маленькая смерть», — поясняет эксперт. И вот простая схема, как это работает в жизни и откуда растут ноги у эмпатии. Представим ситуацию: родитель приходит уставшим и раздражённым с работы — срывается из-за этого на ребёнка. Но при этом малыш не виноват, ему необходимо внимание, любовь и признание. Поэтому маленький человек начинает выискивать моменты, когда к родителю безопасно подойти. А чтобы определить безопасность, у человека обостряются все чувства восприятия (слуховое, визуальное, тактильное и обонятельное). Ребёнок начинает слышать мельчайшие изменения в голосе, замечает микромимику лица, запахи, температуру тела — всё это помогает понять настроение родителя и предугадать дальнейшие действия.

«Со временем дети вырастают — травмы остаются внутри. Но инструменты для эмпатии приобретаются навсегда: чем больше внутренней повреждённости у человека — тем выше уровень эмпатии», — говорит эксперт. А если в детстве травмировали или не дали проявлять чувства — «Неужели ты не понимаешь?», «Не чувствуешь?», — тогда человек становится очень сочувственным. Но, увы, жить с таким навыком тяжело в современном мире.

Если эмпатии нет — это баг или фича?

Но бывают ситуации и наоборот: «у человека было очень непростое детство — он вовсе не эмпатичен или даже скорее похож на психопата по восприятию». Почему? Такое, со слов нейропсихолога, случается тогда, когда ребёнку было небезопасно проявлять чувства. То есть он, будучи ещё маленьким, сам себе запрещал чувствовать или воспринимать эмоции. Отсюда возникает эмоциональная замороженность. Такие люди пытаются что-то почувствовать за счёт других.