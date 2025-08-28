В Дагестане расследуют смерть подростка, которого отказались госпитализировать врачи

Минздрав Дагестана начал служебную проверку по факту смерти 15-летнего подростка из Дербентского района. Официальное заявление по данному инциденту распространила пресс-служба ведомства.

В министерстве сообщили, что несовершеннолетнего пациента осматривали несколько врачей, включая трёх травматологов, которые назначили необходимое лечение. Подчёркивается, что рентгенологическое исследование проводилось неоднократно, и переломов обнаружено не было, так же как и признаков температуры или воспалительной реакции. При этом подросток каждый раз называл разные причины получения травмы — от падения до защемления в руле автомобиля, а на приёмы его сопровождали разные взрослые.

«Вопреки написанному в соцсетях о том, что мальчику не было проведено рентгенологическое исследование — данная информация в ходе служебной проверки не подтвердилась. Рентген-снимки были сделаны, и не один раз», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что точная причина смерти пока не установлена ни ставропольскими, ни дагестанскими медиками. Она будет определена только после получения результатов патолого-анатомического исследования. В министерстве призвали дождаться официальных выводов и не распространять недостоверную информацию, а также воздержаться от злословия в адрес врачей, исполнявших свой долг.