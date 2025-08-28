Мэр Самары предупредил местных жителей о фейковых сообщениях об эвакуации
Обложка © Telegram / Иван Носков
Глава Самары Иван Носков опроверг слухи об эвакуации одного из районов города, которые распространялись якобы от его имени. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«От моего имени в паблики и каналы Самары поступают сообщения об эвакуации одного из районов города. Данная информация не соответствует действительности. Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику», – говорится в посте мэра.
Носков призвал жителей города быть спокойными, не вестись на провокации и получать информацию только из официальных источников.
Ранее в Сети на фоне атаки украинских беспилотников появился дипфейк с Носковым. Стоит напомнить, что Киев неоднократно запускал в Сеть дипфейки с главами российских регионов и городов.
Также сегодня сообщалось, что в Самарской области ограничили мобильный интернет. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности населения после атаки вражеских беспилотников.