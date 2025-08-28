Бурачный драпозаяц и белобровый тутосекс: Радио Судного дня за день передало 15 посланий
Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 в четверг, 28 августа, оказалась особенно разговорчивой. Она выдала 15 сообщений с загадочными кодами. В четырёх из них содержится по два слова.
В период с 12:29 до 17:10 «Жужжалка» выдала следующие слова: ДРАПОЗАЯЦ, ДОНОТАСС, БРОМОНИЗ, ДУХОНАБ, ПЕЛЬВЕЦИЯ, БЕЛОБРОВЫЙ, НАВЕДЕНЬЕ, БУРАЧНЫЙ, КНИЖИЦА, ПИМОФЛИК, ТУТОСЕКС и АЗОВОПУЛ. До и после загадочных слов находятся комбинации цифр.
Ранее Life.ru сообщал, что 28 августа в период с 9 утра до 12 часов УВБ-76 передала семь слов. Среди них были «Азоспермия» и «Мексиканец». Специалисты прозвали частоту«Жужжалка», так как в основном там звучат шумы и раздаётся непонятный треск.