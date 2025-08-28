Бурачный драпозаяц и белобровый тутосекс: Радио Судного дня за день передало 15 посланий

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 в четверг, 28 августа, оказалась особенно разговорчивой. Она выдала 15 сообщений с загадочными кодами. В четырёх из них содержится по два слова.

В период с 12:29 до 17:10 «Жужжалка» выдала следующие слова: ДРАПОЗАЯЦ, ДОНОТАСС, БРОМОНИЗ, ДУХОНАБ, ПЕЛЬВЕЦИЯ, БЕЛОБРОВЫЙ, НАВЕДЕНЬЕ, БУРАЧНЫЙ, КНИЖИЦА, ПИМОФЛИК, ТУТОСЕКС и АЗОВОПУЛ. До и после загадочных слов находятся комбинации цифр.