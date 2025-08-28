Мессенджер MAX
28 августа, 15:45

Улыбался и делал вид, что не говорит по-русски: Суд арестовал мигранта, напавшего на полицейских в Москве

Напавшего с ножом на полицейских в Москве отправили в СИЗО на два месяца

Напавший на полицейских в Москве Шеравган Кунджумов* не мог стоять на заседании суда, где ему избирали меру пресечения. Его голова и рука были перебинтованы, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Напавший на полицейских в Москве Шеравган Кунджумов*. Видео © Life.ru

Кунджумов* общался через переводчика и якобы не до конца понимал по-русски. Перед заседанием он даже улыбался. Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за терроризм и освободился из колонии в Саратовской области всего три месяца назад. Все это время он проживал в Балашихе.

Заседание проходило в закрытом формате, по итогам которого Кунджумов* был заключён под стражу на два месяца, до 26 октября.

Напавший на полицейских в Москве оказался судимым за терроризм членом ИГИЛ*
Напавший на полицейских в Москве оказался судимым за терроризм членом ИГИЛ*

Напомним, 27 августа злоумышленник бросил два коктейля Молотова в сторону машин полиции и ГБУ «Жилищник» возле заправки на Щёлковском шоссе. Затем он с ножом напал на полицейских, которые прибыли его задержать. Мотивом нападения иностранца на правоохранителей стала ненависть.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов7

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
