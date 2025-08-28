Улыбался и делал вид, что не говорит по-русски: Суд арестовал мигранта, напавшего на полицейских в Москве

Напавший на полицейских в Москве Шеравган Кунджумов* не мог стоять на заседании суда, где ему избирали меру пресечения. Его голова и рука были перебинтованы, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Кунджумов* общался через переводчика и якобы не до конца понимал по-русски. Перед заседанием он даже улыбался. Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за терроризм и освободился из колонии в Саратовской области всего три месяца назад. Все это время он проживал в Балашихе.