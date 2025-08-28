Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 17:25

Беседа как улика: ChatGPT будет передавать переписки пользователей в полицию

OpenAI: ChatGPT будет передавать полиции данные о планируемых преступлениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /T. Schneider

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /T. Schneider

Компания OpenAI внедряет нововведение в ChatGPT, в рамках которого бот будет сообщать правоохранительным органам о потенциальных преступниках, если те раскроют свои планы в диалоге с искусственным интеллектом. Об этом разработчик заявил в официальном обзоре.

«Когда мы обнаруживаем пользователей, планирующих причинить вред другим, мы направляем их сообщения в специализированные каналы, где их проверяет небольшая команда, прошедшая обучение по нашим политикам использования и уполномоченная принимать меры, включая блокировку учётных записей», — говорится в публикации.

По словам представителей OpenAI, их главная задача — обеспечить максимальную пользу чат-бота для людей. Они также подчеркнули, что компания активно работает над тем, чтобы их модели лучше понимали и отвечали на проявления психических и эмоциональных проблем, предлагая необходимую помощь.
В ChatGPT начали вносить изменения после резонансного самоубийства подростка
В ChatGPT начали вносить изменения после резонансного самоубийства подростка

Ранее сообщалось, что в США родители 16-летнего подростка, покончившего с собой, подали иск против компании OpenAI и её главы Сэма Альтмана, обвинив чат-бот ChatGPT в смерти сына. Указывается, что ИИ в общении с несовершеннолетним не прекратил диалог с ним и не активировал «экстренный протокол», когда мальчик рассказал боту о планах покончить с собой.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar