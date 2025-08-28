Беседа как улика: ChatGPT будет передавать переписки пользователей в полицию

Компания OpenAI внедряет нововведение в ChatGPT, в рамках которого бот будет сообщать правоохранительным органам о потенциальных преступниках, если те раскроют свои планы в диалоге с искусственным интеллектом. Об этом разработчик заявил в официальном обзоре.

«Когда мы обнаруживаем пользователей, планирующих причинить вред другим, мы направляем их сообщения в специализированные каналы, где их проверяет небольшая команда, прошедшая обучение по нашим политикам использования и уполномоченная принимать меры, включая блокировку учётных записей», — говорится в публикации.

По словам представителей OpenAI, их главная задача — обеспечить максимальную пользу чат-бота для людей. Они также подчеркнули, что компания активно работает над тем, чтобы их модели лучше понимали и отвечали на проявления психических и эмоциональных проблем, предлагая необходимую помощь.