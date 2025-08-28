Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 августа, 18:06

В Белом доме посчитали Россию и Украину неготовыми завершить конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Соединённые Штаты считают, что Россия и Украина в настоящее время не готовы самостоятельно прекратить конфликт. Такое заявление на брифинге сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Возможно, обе стороны этой войны не готовы к её прекращению», — сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что президент США Дональд Трамп намерен сделать дополнительные заявления по украинскому вопросу в ближайшее время, но о пока о сроках ничего не известно.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению, а ключевые мировые лидеры заранее знают его исход. Он также раскритиковал планы Евросоюза по выделению сотен миллиардов евро на вооружение, заявив, что эти ресурсы следует направить на борьбу с голодом и сохранение лесов.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Россия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
