В Белом доме посчитали Россию и Украину неготовыми завершить конфликт

Соединённые Штаты считают, что Россия и Украина в настоящее время не готовы самостоятельно прекратить конфликт. Такое заявление на брифинге сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Возможно, обе стороны этой войны не готовы к её прекращению», — сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что президент США Дональд Трамп намерен сделать дополнительные заявления по украинскому вопросу в ближайшее время, но о пока о сроках ничего не известно.