Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 18:02

«Нереалистичные требования»: Стало известно о недовольстве Трампа Зеленским и Европой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выражает недовольство Владимиром Зеленским и европейскими странами, полагая, что их предложения по разрешению конфликта на Украине являются невыполнимыми. Об этом пишет журнал Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников.

«Трамп недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придётся лишиться части территории, чтобы завершить конфликт», — указано в публикации.

Издание утверждает, что Трамп опасается, что его политика по Украине может негативно сказаться на поддержке среди его сторонников в Америке. Один из чиновников, как передаёт Atlantic, пояснил позицию Трампа: «Он просто хочет, чтобы конфликт закончился. Ему почти неважно, как».
Ранее Трамп отказался считать Зеленского безвинной жертвой ситуации. Хозяин Белого дома заявил, комментируя роль главаря киевского режима в продолжении конфликта на Украине, что «для танго нужны двое».

BannerImage
Наталья Демьянова
