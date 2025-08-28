Сладкий ажиотаж: Китайцы фурами стали вывозить шоколадки и конфеты из России
Mash: В Приамурье на 20% подорожали сладости из-за китайских туристов-челноков
В Амурской области за последний год значительно увеличились цены на сладости. Причиной тому послужил массовый наплыв туристов из Китая, которые скупают российские десерты и увозят их на родину для перепродажи, сообщает Mash.
Обстановка в магазинах Амурской области. Видео © Telegram / Mash
Так, цены на сладости в регионе возросли в среднем на 20 процентов. Как сообщают местные жители, поток китайских покупателей за последний год увеличился в три раза. Этому способствует безвизовый режим и географическая близость: путь из китайского города Хэйхэ в российских Благовещенск занимает 15 минут.
Больше всего китайцы покупают шоколад, конфеты, кексы, рулеты и гречишный мед, что уже спровоцировало локальный дефицит и рост цен. Некоторые туристы даже ведут прямые трансляции из российских супермаркетов, принимая у зрителей заказы на сладости.
Такой ажиотаж объясняется тем, что китайские производители сладостей часто используют соевое молоко вместо коровьего, а пшеничную муку заменяют рисовой или кукурузной, из-за чего ухудшаются вкусовые качества изделия.
