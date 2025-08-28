Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 августа, 18:56

Сладкий ажиотаж: Китайцы фурами стали вывозить шоколадки и конфеты из России

Mash: В Приамурье на 20% подорожали сладости из-за китайских туристов-челноков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В Амурской области за последний год значительно увеличились цены на сладости. Причиной тому послужил массовый наплыв туристов из Китая, которые скупают российские десерты и увозят их на родину для перепродажи, сообщает Mash.

Обстановка в магазинах Амурской области. Видео © Telegram / Mash

Так, цены на сладости в регионе возросли в среднем на 20 процентов. Как сообщают местные жители, поток китайских покупателей за последний год увеличился в три раза. Этому способствует безвизовый режим и географическая близость: путь из китайского города Хэйхэ в российских Благовещенск занимает 15 минут.

Больше всего китайцы покупают шоколад, конфеты, кексы, рулеты и гречишный мед, что уже спровоцировало локальный дефицит и рост цен. Некоторые туристы даже ведут прямые трансляции из российских супермаркетов, принимая у зрителей заказы на сладости.

Такой ажиотаж объясняется тем, что китайские производители сладостей часто используют соевое молоко вместо коровьего, а пшеничную муку заменяют рисовой или кукурузной, из-за чего ухудшаются вкусовые качества изделия.

Ранее Федеральная антимонопольная служба зафиксировала признаки серьёзного завышения цен на товары в аэропортах Шереметьево и Сургута. Регулятор инициировал дела в отношении двух компаний: оператора вендинговых автоматов «Мир вендинга» в Шереметьево и самого «Аэропорта Сургут».

