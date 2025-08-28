Пуля срикошетила от колёс машины и убила полицейского во время автопогони в Махачкале

Сотрудник полиции трагически погиб в Махачкале в ходе преследования водителя, скрывшегося от инспекторов. По предварительным данным, пуля срикошетила от колёс автомобиля преступника и попала в полицейского. Об этом сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл сегодня вечером на улице Примакова. Известно, что водитель «Тойоты Камри» проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Полицейские были вынуждены открыть огонь по колёсам машины. Одна из пуль срикошетила в голову местного участкового Альберта Р. Мужчина погиб на месте.

Предварительно, водитель «Камри» сначала скрылся, но позже автомобиль был обнаружен. Сейчас следователи работают с задержанным. Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.