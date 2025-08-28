Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 августа, 19:58

Пуля срикошетила от колёс машины и убила полицейского во время автопогони в Махачкале

SHOT: В Махачкале полицейский погиб во время погони за нарушителем ПДД

Обложка © Life.ru

Сотрудник полиции трагически погиб в Махачкале в ходе преследования водителя, скрывшегося от инспекторов. По предварительным данным, пуля срикошетила от колёс автомобиля преступника и попала в полицейского. Об этом сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл сегодня вечером на улице Примакова. Известно, что водитель «Тойоты Камри» проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Полицейские были вынуждены открыть огонь по колёсам машины. Одна из пуль срикошетила в голову местного участкового Альберта Р. Мужчина погиб на месте.

Предварительно, водитель «Камри» сначала скрылся, но позже автомобиль был обнаружен. Сейчас следователи работают с задержанным. Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.

На видео сняли поимку неадеквата с коктейлем Молотова после нападения на полицию в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейских на Щёлковском шоссе и напал на них с ножом. Мужчина был задержан. Мотивом его действий, по данным правоохранительных органов, оказалась ненависть к полиции. Нападавшим оказался Шеравган Кунджумов*, ранее судимый за подготовку терактов в составе ИГИЛ**. Он был приговорён к восьми годам лишения свободы в 2017 году и освободился в марте текущего года.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов

** Запрещённая в России террористическая организация

Антон Голыбин
  • Новости
  • Только на Life
  • Дагестан, Республика
