ФК Целе прошёл в общий этап Лиги конференций благодаря голу Иосифова

Словенский «Целе» впервые пробился в групповой этап Лиги конференций. В решающем поединке плей-офф команда одержала победу над чешским «Баником» на чужом поле со счётом 2:0. Гол, который решил исход встречи, забил российский полузащитник Никита Иосифов уже на 10-й минуте.

В первом поединке «Целе» уже обыграл того же соперника со счётом 1:0. Жеребьёвка, которая определит команду-противника на общем этапе, назначена на 29 августа. В прошлом сезоне словенская команда дошла до четвертьфинала турнира.