28 августа, 22:22

ФК Целе прошёл в общий этап Лиги конференций благодаря голу Иосифова

Обложка © NK Celje

Словенский «Целе» впервые пробился в групповой этап Лиги конференций. В решающем поединке плей-офф команда одержала победу над чешским «Баником» на чужом поле со счётом 2:0. Гол, который решил исход встречи, забил российский полузащитник Никита Иосифов уже на 10-й минуте.

В первом поединке «Целе» уже обыграл того же соперника со счётом 1:0. Жеребьёвка, которая определит команду-противника на общем этапе, назначена на 29 августа. В прошлом сезоне словенская команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее стали известны все команды, которые примут участие в общем этапе футбольной Лиги чемпионов сезона 2025/26. Команды разделены на четыре корзины, в первую вошли действующий чемпион «Пари Сен-Жермен», а также гранды европейского футбола.

