Хачанов выбыл из борьбы на US Open, уступив Майхшаку во втором круге

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от поляка Камиля Майхшака во втором круге Открытого чемпионата США. Матч прошёл в Нью-Йорке.

Поединок завершился с результатом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5) в пользу Майхшака, который не имел номера посева на турнире. Хачанов выступал под девятым номером посева. В следующем круге Майхшак встретится со швейцарцем Леандро Ридлем, прошедшим квалификацию. Спортсмены уже встречались ранее в этом году на Уимблдоне, где Хачанов одержал победу.

Хачанову 29 лет, он занимает девятую строчку в рейтинге ATP и имеет семь титулов ATP. Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» являются выходы в полуфиналы US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпиады в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России. Майхшаку также 29 лет, он занимает 76-ю позицию в рейтинге. Турниров ATP он не выигрывал. Его лучшим результатом стал выход в четвертый круг Уимблдона (2025).