Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружений DSEI

Британское правительство запретило официальным делегациям Израиля участвовать в выставке вооружений DSEI в Лондоне на фоне продолжающейся кампании в Газе. Об этом сообщает издание Politico.

Министерство обороны Израиля традиционно присутствовало на DSEI — масштабной выставке оружия и военной техники, проводимой в Лондоне каждые два года. Несмотря на то, что правительственные делегации приглашение не получат, израильские компании могут участвовать в выставке в обычном режиме. Их присутствие, как ожидается, вызовет массовые протесты.

«Решение израильского правительства о дальнейшей эскалации военной операции в Газе является неправильным. В результате мы можем подтвердить, что делегация израильского правительства не будет приглашена на DSEI UK 2025», — говорится в сообщении.