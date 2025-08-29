Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 02:46

Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружений DSEI

Politico: Великобритания не допустила израильскую делегацию к DSEI UK 2025

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Angyalosi Beata

Британское правительство запретило официальным делегациям Израиля участвовать в выставке вооружений DSEI в Лондоне на фоне продолжающейся кампании в Газе. Об этом сообщает издание Politico.

Министерство обороны Израиля традиционно присутствовало на DSEI — масштабной выставке оружия и военной техники, проводимой в Лондоне каждые два года. Несмотря на то, что правительственные делегации приглашение не получат, израильские компании могут участвовать в выставке в обычном режиме. Их присутствие, как ожидается, вызовет массовые протесты.

«Решение израильского правительства о дальнейшей эскалации военной операции в Газе является неправильным. В результате мы можем подтвердить, что делегация израильского правительства не будет приглашена на DSEI UK 2025», — говорится в сообщении.

Представитель правительства Великобритании добавил, что необходимо найти дипломатическое решение, включающее немедленное прекращение огня, возвращение заложников и расширение гуманитарной помощи населению Газы.

Ранее в администрации США заявили, что рассчитывают урегулировать конфликты на Украине, в секторе Газа, а также между Израилем и Ираном до конца 2025 года. Сам американский лидер Дональд Трамп также выразил надежду, что все вопросы удастся решить «очень быстро».


Тимур Хингеев
