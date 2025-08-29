Мессенджер MAX
29 августа, 03:04

МИД Ирана направил письмо в ЕС с условием возобновления переговоров по атому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natanael Ginting

Иран готов вернуться к переговорному процессу по своей ядерной программе, если Запад проявит добрую волю, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи в письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. Обращение было направлено на фоне инициирования «евротройкой» (Франция, Британия, Германия) процесса восстановления санкций ООН в отношении Тегерана.

«Аракчи подтвердил готовность Ирана возобновить честные и сбалансированные дипломатические переговоры при условии, что другие стороны проявят серьёзность и добрую волю и будут избегать действий, которые подрывают шансы на успех», — сказано в письме Аракчи, которое цитирует Reuters.

Кроме того, глава иранской дипломатии раскритиковал попытки возобновления санкций, назвав их недействительными и лишёнными юридической силы.

Главу МАГАТЭ Гросси взяли под круглосуточную охрану из-за угроз со стороны Ирана
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о возвращении первой группы инспекторов МАГАТЭ в Иран. По его словам, они готовы приступить к работе на ядерных объектах. Гросси также отметил, что сейчас обсуждают, какие практические меры следует выполнить для начала работы МАГАТЭ в Исламской Республике.

