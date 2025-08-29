Мать Битцевского маньяка заявила, что не может навещать его в колонии

Мать Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», испытывает трудности с посещением сына в колонии особого режима «Полярная сова», где он отбывает пожизненное заключение. Причиной этого, по её словам, является значительная удалённость колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Пичушкин обращался в суд с иском к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой о переводе в другую колонию, расположенную ближе к Москве, а также требовал выплаты компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Однако суд отклонил его требования.

В судебных документах приводится пояснение матери Пичушкина о том, что из-за отдалённого местонахождения «Полярной совы» она лишена возможности навещать сына.

Александр Пичушкин, на счету которого 49 доказанных убийств, совершал свои преступления в период с 1990-х по 2000-е годы, преимущественно в Битцевском лесу в Москве. Его жертвами становились пожилые, несовершеннолетние, инвалиды и лица с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Московский городской суд приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, однако выявила у преступника шизопатическое расстройство в виде непреодолимой тяги к убийствам с садистскими проявлениями.