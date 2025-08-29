Мессенджер MAX
29 августа, 04:53

Адвокат Коротков-Гуляев: Колумбийские наёмники сбежали после увиденных пыток ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Наёмники из Колумбии, воевавшие на стороне Украины, покинули фронт, став свидетелями пыток над пленными российскими военными. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

Адвокат рассказал, что его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда решил бежать, увидев, «как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных». Аранда пробыл на фронте меньше года, где познакомился с другим обвиняемым Александером Анте, который тоже решил сбежать. Со слов адвоката, СБУ постоянно подвергала наёмников идеологической обработке, используя знание испанского языка.

В августе 2024 года колумбийцы были задержаны и арестованы в Москве. При обыске у них нашли банковские карты, документы, военный билет ВСУ, военную форму со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также фотографии колумбийцев в Киеве в одной из местных газет.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО уничтожили по меньшей мере шестого наёмника из Эстонии. Бывший военнослужащий Сил обороны Эстонии Олев Роост принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Мали. В 2023 году он уволился со службы в Эстонии, после чего отправился на Украину. Роост стал уже как минимум шестым боевиком из Эстонии, ликвидированным в зоне спецоперации.

