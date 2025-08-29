Адвокат Коротков-Гуляев: Колумбийские наёмники сбежали после увиденных пыток ВСУ

Наёмники из Колумбии, воевавшие на стороне Украины, покинули фронт, став свидетелями пыток над пленными российскими военными. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

Адвокат рассказал, что его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда решил бежать, увидев, «как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных». Аранда пробыл на фронте меньше года, где познакомился с другим обвиняемым Александером Анте, который тоже решил сбежать. Со слов адвоката, СБУ постоянно подвергала наёмников идеологической обработке, используя знание испанского языка.

В августе 2024 года колумбийцы были задержаны и арестованы в Москве. При обыске у них нашли банковские карты, документы, военный билет ВСУ, военную форму со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также фотографии колумбийцев в Киеве в одной из местных газет.