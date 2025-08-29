Умер один из самых известных композиторов второй половины ХХ века Родион Щедрин

В ночь на 29 августа на 93-м году жизни скончался выдающийся русский композитор Родион Щедрин. Трагическую новость сообщил Мариинский театр.

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», — сказано в сообщении.

Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Известен как выдающийся советский и российский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР (1981), лауреат Государственных премий СССР (1972) и РФ (1992). Он появился на свет в музыкальной семье: отец — композитор и педагог. Окончил Московскую консерваторию (1955) по классам композиции и фортепиано. С 1973 по 1990 год возглавлял Союз композиторов РСФСР. Был женат на легендарной балерине Майе Плисецкой, для которой создал ряд знаковых произведений.

Он является автором более 100 произведений, включая оперы («Мёртвые души», «Лолита»), балеты («Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Конёк-Горбунок»), симфонии, концерты для оркестра, хоровые и камерные сочинения. Сочетал русскую классическую традицию с авангардными приёмами, создав уникальный музыкальный стиль. Его произведения исполнялись на ведущих сценах мира, включая Мариинский и Большой театры. Удостоен множества наград: орден Ленина, орден «За заслуги перед Отечеством», премии Ленинского комсомола и др. Оставил значительный след как педагог и просветитель, вдохновляя музыкантов по всему миру.

Щедрин — один из крупнейших композиторов XX-XXI веков, чьё творчество прославило русскую музыку, соединив эмоциональную глубину с новаторством.