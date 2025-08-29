Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 06:18

На Солнце произошла очередная мощная вспышка

Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце класса M

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о значительном повышении солнечной активности. Сегодня утром в 07:16 по московскому времени на звезде произошла сильная вспышка балла M1.0, что свидетельствует о существенном возрастании энерговыделения.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 07:16 — уровень M1.0 (сильная)», говорится в сообщении на сайте Лаборатории.

Согласно данным мониторинга, в южном полушарии Солнца наблюдается исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с интенсивной вспышечной активностью. Из-за вращения звезды эти области постепенно перемещаются к центральной части видимого диска, оказывая прямое воздействие на Землю.

Учёные отмечают необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в 3-5 раз превышает пороговые значения для вспышек класса C. За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, включая 5 событий среднего уровня M. Такой уровень активности свидетельствует о попытках светила избавиться от накопленных энергетических избытков.

На Солнце уже несколько дней продолжается одна гигантская вспышка
На Солнце уже несколько дней продолжается одна гигантская вспышка

Как ранее сообщал Life.ru, Солнце демонстрирует повышенную активность, вызывая как научный интерес, так и беспокойство. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) зафиксировали целую серию солнечных вспышек класса М, что является первым подобным событием за последние два месяца.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ран
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar