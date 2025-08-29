Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 августа, 06:49

Учитель зверски убил семейную пару на глазах у детей и пошёл стричься

Школьный учитель зверски убил семейную пару. Обложка © Washington County Sheriff’s Office

В государственном парке «Логово Дьявола» в Арканзасе семейный поход обернулся кошмаром. Таинственный мужчина в тёмных очках и перчатках без пальцев хладнокровно зарезал супругов Клинтона и Кристен Бринк на глазах их дочек, 7 и 9 лет. Детей он не тронул, а сам растворился в лесу на чёрном седане. Детали истории узнала «Лента.ру».

Спустя сутки 28-летнего Эндрю Джеймса Макганна вычислили по ДНК из капель крови, оставленных на месте бойни. Его задержали прямо в парикмахерской Lupita’s в Спрингдейле, где он, словно ни в чём не бывало, стригся.

Выяснилось, что Макганн, имевший лицензию учителя в трёх штатах, был отстранён от работы в школе Спрингдейла за «неподобающее поведение» с ученицами. На допросе он признался в двойном убийстве. При обыске нашли ножи, но орудие преступления ещё устанавливают. Макганну грозит смертная казнь.

«Логово Дьявола» оправдало своё зловещее имя, оставив двух девочек сиротами, а полицию — с уликами и мрачной загадкой мотивов убийцы.

Ранее в Северной Каролине была убита 23-летняя беженка из Украины по имени Ирина Заруцкая. Местная полиция сообщила, что расправа произошла вечером 22 августа на железнодорожной станции в Шарлотте, где 34-летний бездомный рецидивист ДеКарлос Браун по неизвестной причине нанёс незнакомой девушке смертельные ножевые ранения.

