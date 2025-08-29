Жители Хабаровского края пожаловались на нехватку бензина
Amur Mash: В некоторых населённых пунктах Хабаровского края закончился бензин
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio113
Непростая ситуация с топливом в Приморье распространилась на соседний Хабаровский край. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, в ряде населённых пунктов региона полностью отсутствует бензин.
Жители Хабаровского края пожаловались на ситуацию с бензином. Видео © Telegram / Amur Mash
Как пишет телеграм-канал, топлива нет в Советской Гавани и прилегающих территориях. На автозаправочных станциях появились бирки с сообщениями об отсутствии 92-го и 95-го бензина. Небольшие остатки топлива сохранились лишь для юридических лиц.
Местные жители опасаются повторения сценария, реализовавшегося на Итурупе (Сахалинская область), где администрация ещё в понедельник запретила продажу бензина частным лицам, сохранив топливо исключительно для спецтранспорта.
Напомним, что неделей ранее кризис начался в Приморье, после чего бензовозы были переброшены из Хабаровска для стабилизации ситуации в соседнем регионе. Накануне экономист раскрыл причину дефицита топлива в Приморье.