Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 07:26

Жители Хабаровского края пожаловались на нехватку бензина

Amur Mash: В некоторых населённых пунктах Хабаровского края закончился бензин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio113

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio113

Непростая ситуация с топливом в Приморье распространилась на соседний Хабаровский край. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, в ряде населённых пунктов региона полностью отсутствует бензин.

Жители Хабаровского края пожаловались на ситуацию с бензином. Видео © Telegram / Amur Mash

Как пишет телеграм-канал, топлива нет в Советской Гавани и прилегающих территориях. На автозаправочных станциях появились бирки с сообщениями об отсутствии 92-го и 95-го бензина. Небольшие остатки топлива сохранились лишь для юридических лиц.

Местные жители опасаются повторения сценария, реализовавшегося на Итурупе (Сахалинская область), где администрация ещё в понедельник запретила продажу бензина частным лицам, сохранив топливо исключительно для спецтранспорта.

«Кризис не циклический»: Экономист раскрыл причину дефицита топлива в Приморье
«Кризис не циклический»: Экономист раскрыл причину дефицита топлива в Приморье

Напомним, что неделей ранее кризис начался в Приморье, после чего бензовозы были переброшены из Хабаровска для стабилизации ситуации в соседнем регионе. Накануне экономист раскрыл причину дефицита топлива в Приморье.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Общество
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar