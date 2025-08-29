Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 07:47

«Готова горы свернуть»: Актриса Кристина Корбут раскрыла секрет борьбы с перееданием

Актриса Корбут рассказала, что справилась с перееданием благодаря пробежкам

Кристина Корбут. Обложка © VK / Кристина Корбут

Кристина Корбут. Обложка © VK / Кристина Корбут

Молодая актриса Кристина Корбут, исполнившая одну из ролей в комедии «Семейный призрак», рассказала о преодолении проблем с питанием. В интервью артистка объяснила, как ей удалось нормализовать отношения с едой и телом после периодов нервного переедания.

Кристина призналась, что справиться с трудностями ей помог бег, который стал для неё не физической нагрузкой, а способом психологической разгрузки и фокусировки на собственном теле.

«Каждый раз, возвращаясь домой с пробежки, я чувствую прилив сил, кажется, готова горы свернуть, поднимается настроение и необъятное чувство любви ко всему миру», — поделилась она в разговоре с Леди Mail.

Она отметила, что сейчас полностью избавилась от проблем с питанием, перейдя на интуитивное потребление пищи с полноценным рационом, где иногда находится место и для сладкого. Её физическая активность включает не только бег, но и утреннюю зарядку, растяжку, включая продольные шпагаты, а также вакуум натощак и прогулки.

Актриса добавила, что недавно купила баскетбольный мяч и часто ходит побросать его в кольцо. Лето этого года, по её словам, прошло преимущественно в работе на съёмках, но в выходные дни она старалась выезжать за город к подруге или на водоём, чтобы поплавать. Иногда предпочитала проводить время дома с котом, готовить и смотреть добрые фильмы. Корбут также удалось навестить родителей в Белоруссии, где она заряжается энергией от местной природы и свежих продуктов с огорода.

Свекровь-монстр: почему турецкая суперзвезда Ханде Эрчел бросила миллиардера
Свекровь-монстр: почему турецкая суперзвезда Ханде Эрчел бросила миллиардера

27 августа день рождения праздновала обаятельная российская актриса Марина Федункив. В честь праздника Life.ru рассказал о разнообразном карьером пути и ярких моментах жизни артистки.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar