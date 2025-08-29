Кому — прибыль, а кому — пустой кошелёк: Финансовый гороскоп на сентябрь 2025 для всех знаков зодиака
Оглавление
В эксклюзивном денежном гороскопе рунолог Игорь Вечерский рассказал, чего от первого месяца осени ждать представителям зодиакального круга. Кому повезёт с финансами, а кому придётся потуже затянуть пояс?
Обложка © «Шедеврум»
Знак зодиака Овен — Перевёрнутая Вунье
Фото © «Шедеврум»
Финансовая сфера в этом месяце будет связана с мелочами и незначительными неудобствами. Перевёрнутая Вунье показывает: крупные кризисы обойдут вас стороной, но возможны задержки выплат, неожиданные расходы или мелкие недоразумения. Совет: заведите финансовую «подушку безопасности» и не позволяйте мелочам выбивать вас из равновесия.
Знак зодиака Телец — Беркана
Беркана обещает рост и развитие. Финансы будут связаны с заботой, вложениями в семью или новые проекты.
Это хороший месяц для инвестиций в то, что будет расти постепенно: обучение, здоровье, уют в доме. Деньги приходят туда, где есть забота и гармония. Совет: проявляйте мудрую хозяйственность — ваши вложения принесут плоды.
Знак зодиака Близнецы — Наутиз
Фото © «Шедеврум»
Наутиз указывает на необходимость дисциплины и умения ограничивать расходы. Финансов может быть чуть меньше, чем хочется, но это шанс научиться обращаться с ресурсами мудро. Любая экономия сейчас будет выгодной в будущем. Совет: составьте бюджет и не берите на себя лишних обязательств.
Знак зодиака Рак — Ансуз
Ансуз открывает финансовые возможности через знания, общение и вдохновение. Деньги могут прийти через слова: переговоры, обучение, творческие проекты. Совет: говорите, пишите, делитесь идеями — именно это станет вашим ресурсом.
Знак зодиака Лев — Перевёрнутый Турисаз
Фото © «Шедеврум»
Финансовые опасности прошлого можно оставить позади. Перевёрнутый Турисаз говорит о возможности избежать ненужных рисков и ошибок, которые раньше приносили убытки. Этот месяц благоприятен для того, чтобы закрыть старые финансовые «дыры». Совет: не рискуйте и не берите сомнительных проектов — стабильность сейчас важнее авантюр.
Знак зодиака Дева — Турисаз
Турисаз даёт силу и решительность. Финансовые вопросы будут требовать твёрдой позиции и смелости.
Возможно, придётся отстоять своё право на ресурсы или настойчиво требовать оплаты. Совет: действуйте уверенно и не позволяйте никому занижать вашу ценность.
Знак зодиака Весы — Перевёрнутый Отал
Перевёрнутый Отал может намекать на нестабильность, связанную с имуществом или семейными деньгами. Возможны траты на дом, ремонт или помощь близким. Но именно через это вы укрепите фундамент. Совет: используйте месяц для пересмотра своих материальных опор — это инвестиция в безопасность.
Знак зодиака Скорпион — Феху
Фото © «Шедеврум»
Феху — прямая руна финансового потока. Вас ждут доходы, прибыль и возможности приумножить ресурсы. Но помните: деньги должны быть в движении. Совет: используйте приходящие средства для развития, а не для бесполезных трат.
Знак зодиака Стрелец — Альгиз
Фото © «Шедеврум»
Альгиз приносит защиту в финансовых вопросах. Даже если будут неожиданные траты, судьба убережёт от серьёзных потерь. Ваши ресурсы находятся под охраной. Совет: прислушивайтесь к интуиции — она подскажет, какие сделки безопасны.
Знак зодиака Козерог — Перевёрнутая Беркана
Перевёрнутая Беркана говорит о том, что рост замедлен. Но это лишь временная пауза.
Возможно, доходы будут не такими стремительными, как хотелось бы, или инвестиции принесут результат позже. Совет: не отказывайтесь от проектов, просто дайте им больше времени на развитие.
Знак зодиака Водолей — Перевёрнутая Феху
Фото © «Шедеврум»
Перевёрнутая Феху указывает на возможность мелких финансовых потерь или расходов, которые нельзя будет избежать. Это не катастрофа, а скорее «плата за опыт». Совет: не тратьте впустую и не разбрасывайтесь ресурсами — каждое решение сейчас важно.
Знак зодиака Рыбы — Перевёрнутая Райдо
Фото © «Шедеврум»
Перевёрнутая Райдо говорит о задержках в финансовых потоках. Деньги могут прийти позже, чем ожидалось, или планы по заработку изменятся. Но это лишь корректировка пути. Совет: не торопите события и ищите новые маршруты заработка — они откроются в неожиданном месте. А ранее Life.ru рассказывал, что нужно успеть сделать до начала осеннего коридора затмений 2025, который начнётся 31 августа.
- 29 августа — единственный день, когда можно попрощаться с долгами. Этот ритуал знают единицы
вчера в 04:00
- Успеть до 31 августа: Экстрасенс назвал 5 ритуалов, которые помогут пережить осенний коридор затмений
27 августа, 15:30
- 5 причин, почему в конце августа вам снятся самые яркие сны, — один из факторов вас шокирует
27 августа, 15:00