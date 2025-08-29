«Кровавая Луна» покажется на 82 минуты: Когда и где посмотреть затмение
Жители России смогут более часа наблюдать кровавую луну с 7 на 8 сентября
В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — «кровавая Луна» (полное лунное затмение). Спутник Земли приобретёт характерный алый оттенок на 82 минуты.
Особенностью предстоящего события станет максимальное приближение Луны к Земле (перигей), благодаря чему она будет казаться визуально крупнее обычного. Полная фаза затмения продлится с 20:30 до 21:52 по московскому времени, а общая продолжительность явления составит около пяти часов, выяснили коллеги из РИАМО.
Наилучшие условия для наблюдения сложатся на большей части территории России, за исключением Дальнего Востока — жители Магадана и Чукотки смогут увидеть только частичные фазы, а на востоке региона явление будет недоступно для наблюдения. Полная фаза затмения также будет видна в Австралии, Индии, Центральной Азии, Японии и Восточной Африке, тогда как в Северной и Южной Америке её увидеть не удастся.
