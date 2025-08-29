Зенит и сербский полузащитник Саша Зделар расторгли контракт

Петербургский «Зенит» и сербский полузащитник Саша Зделар договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Клуб официально сообщил об этом на своём сайте, уточнив, что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

30-летний футболист, приобретённый у ЦСКА в феврале за 1,8 миллиона евро, не сумел закрепиться в составе сине-бело-голубых. За время выступления в петербургском клубе Зделар провёл лишь десять матчей, отдав одну голевую передачу.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Саше Зделару успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое вместе, а также победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории», — отмечается в прощальном сообщении клуба.

Действующий контракт футболиста с петербургским клубом был рассчитан до конца сезона 2025/26.

Напомним, что до перехода в «Зенит» сербский спортсмен два с половиной сезона защищал цвета московского ЦСКА, где провёл 95 матчей и записал на свой счёт один забитый мяч.