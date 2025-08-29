Кошка чуть не лишила пенсионерку зрения, решив выколоть когтем единственный глаз

В подмосковную больницу доставили 74-летнюю женщину с тяжелым ранением единственного зрячего глаза. Пенсионерка получила его, когда пыталась отодвинуть кошку, лежащую на груди. Пушистик случайно повредила рубец от предыдущей операции по замене хрусталика, вызвав разрыв роговицы. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«В экстренном порядке мы провели операцию: ушили рану и восстановили глазное яблоко. С учётом серьёзности травмы нам успешно удалось сохранить пациентке предметное зрение», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.

Доктор Казбан объяснил, что пожилые пациенты особенно подвержены подобным травмам из-за возрастных изменений тканей глаза. Он настоятельно рекомендовал обращаться за медицинской помощью при любом повреждении органа зрения, подчёркивая недопустимость попыток самостоятельного лечения.