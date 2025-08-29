Мессенджер MAX
29 августа, 11:34

Софья Эрнст: Русский стиль нельзя отменить

Обложка © «Дайте сказать»

Актриса Софья Эрнст в новом выпуске «Дайте сказать» порассуждала о том, что такое «русский стиль» — аляпистые костюмы с блёстками или глубинный культурный код? Артистка уверена: сейчас наступило время вернуться к истокам.

Она рассказывает, почему русский стиль — это не клише с ярмарок, а источник энергии, который способен вдохновить и Россию, и мир, а также о том, кто она — новая русская женщина XXI века. Смотрите полное интервью по ссылке.

