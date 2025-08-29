Немецкая компания производит дроны на секретных объектах Украины

Немецкая компания Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины. Об этом сообщает издание Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.

«Немецкая компания Quantum Systems увеличивает своё производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии... Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120», — говорится в публикации.