29 августа, 12:18

Немецкая компания производит дроны на секретных объектах Украины

Politico: Немецкая компания Quantum Systems производит дроны на Украине

Обложка © Kandinskiy / Life.ru

Немецкая компания Quantum Systems производит дроны на секретных объектах на территории Украины. Об этом сообщает издание Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.

«Немецкая компания Quantum Systems увеличивает своё производство на Украине, а также расширяет сотрудничество со своими заводами в Германии... Quantum Systems удалось увеличить масштаб производства с 40 до 80 дронов в месяц на их секретных объектах на Украине, в то время как немецкие заводы производят в месяц 120», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, Quantum Systems намеренно разворачивает производство в разных регионах Украины, чтобы уменьшить вероятность полного уничтожения своих объектов в случае ударов.

Ранее Life.ru сообщал, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл крупнейший завод по производству боеприпасов в Европе в Нижней Саксонии. На церемонии открытия присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
