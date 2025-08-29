Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 14:09

«Переходят грань приличного»: Захарова ответила на «низкопробные оскорбления» Макрона

Захарова назвала заявления Макрона о России низкопробными оскорблениями

Обложка © ТАСС / Роман Наумов, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © ТАСС / Роман Наумов, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент Франции Эмманюэль Макрон часто допускает неординарные высказывания в адрес России, которые выходят за рамки допустимого. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее интервью французского лидера, в котором тот сравнил нашу страну с «хищником-людоедом у дверей Европы».

«Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и её народа», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД напомнила, что именно Франция сыграла ключевую роль в эскалации украинского конфликта, поддержав переворот 2014 года. Захарова добавила, что настоящим «хищником» является Париж, который «питается политической выгодой от трагедии украинского народа».

Раскрыта навязчивая идея Макрона в отношении России
Раскрыта навязчивая идея Макрона в отношении России

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Макрону может быть неудобно за его же резкие высказывания о России. Российский министр отреагировал на слова французского лидера, который назвал нашу страну угрозой для Европы. По мнению Макрона, Россия не станет мирным и демократическим государством в ближайшее время из-за сохраняющегося «советского наследия». Тем временем во Франции хотят отстранить президента от власти.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Эмманюэль Макрон
  • МИД РФ
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar