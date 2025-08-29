«Переходят грань приличного»: Захарова ответила на «низкопробные оскорбления» Макрона
Обложка © ТАСС / Роман Наумов, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Президент Франции Эмманюэль Макрон часто допускает неординарные высказывания в адрес России, которые выходят за рамки допустимого. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее интервью французского лидера, в котором тот сравнил нашу страну с «хищником-людоедом у дверей Европы».
«Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и её народа», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.
Представитель МИД напомнила, что именно Франция сыграла ключевую роль в эскалации украинского конфликта, поддержав переворот 2014 года. Захарова добавила, что настоящим «хищником» является Париж, который «питается политической выгодой от трагедии украинского народа».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Макрону может быть неудобно за его же резкие высказывания о России. Российский министр отреагировал на слова французского лидера, который назвал нашу страну угрозой для Европы. По мнению Макрона, Россия не станет мирным и демократическим государством в ближайшее время из-за сохраняющегося «советского наследия». Тем временем во Франции хотят отстранить президента от власти.