Президент Франции Эмманюэль Макрон часто допускает неординарные высказывания в адрес России, которые выходят за рамки допустимого. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее интервью французского лидера, в котором тот сравнил нашу страну с «хищником-людоедом у дверей Европы».

«Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и её народа», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД напомнила, что именно Франция сыграла ключевую роль в эскалации украинского конфликта, поддержав переворот 2014 года. Захарова добавила, что настоящим «хищником» является Париж, который «питается политической выгодой от трагедии украинского народа».