В парке Яуза для москвичей доступно более 100 спортивных площадок

В парке «Яуза» идёт первый сезон после масштабного преобразования. Как сообщил Сергей Собянин, работы по формированию этого крупнейшего в Москве линейного парка продолжались девять лет. Общая площадь обновлённой зелёной территории достигла около 360 гектаров.

Единый прогулочный маршрут протянулся на 20 километров — от Ростокинского акведука до МКАД, связав парк с Лосиным Островом, Ботаническим садом, «Сокольниками» и ВДНХ. Более миллиона жителей близлежащих районов теперь могут отдыхать и заниматься спортом прямо рядом с домом.

Для гостей здесь подготовили свыше 40 километров пешеходных троп и дорожек, включая шестнадцатикилометровый эколого-просветительский маршрут. На живописных берегах Яузы и Чермянки оборудовали уютные видовые площадки с шезлонгами, скамейками и качелями.

Инфраструктура для активного отдыха включает в себя около 20 километров беговых дорожек и 17 километров веломагистралей. Работает более ста спортивных площадок с тренажёрами, снарядами для воркаута, а также скейт-парки, памп-треки и зоны для командных игр. Некоторые из них объединены в многофункциональные спортивные кластеры. Особой гордостью парка является дерт-трек — земляная трасса с холмами для катания на BMX и горных велосипедах.

Для любителей высоты открыт панда-парк с трассами длиной 300 метров. На правом берегу Чермянки оборудовали два пирса для тех, кто предпочитает кататься на байдарках или сапах.

Собянин также отметил, что в парке создано больше 50 игровых площадок для детей разных возрастов — с горками, качелями, полосами препятствий и развивающими игровыми элементами.