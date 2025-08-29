Новая миссия: Ветеран СВО стал директором школы в Пермском крае после возвращения с фронта

Бывший боец ополчения Донбасса, а затем участник СВО Александр Григоренко теперь возглавляет школу в Пермском крае и занимается патриотическим воспитанием молодёжи. О пути Григоренко Life.ru рассказали в фонде «Защитники Отечества».

Александр Григоренко (позывной Депутат) принимал участие в боевых действиях в Луганске в рядах ополчения с 2014-го по 2015 год. В этот период он получил серьёзное ранение, однако после выздоровления продолжил службу на передовой. Весной 2022 года Григоренко присоединился к специальной военной операции, где в составе мотострелковой роты участвовал в боях на севере Донбасса. За свою храбрость он был удостоен медалей «За отвагу» и «За боевые отличия», а также получил благодарность от президента России Владимира Путина.









Вернувшись домой в августе 2022 года, Григоренко вновь вступил в ряды своего полка с началом мобилизации. Там он возглавлял взвод, а затем группу в составе отряда «Шторм». В течение восьми месяцев интенсивных боёв под Кременной он принял участие более чем в двадцати штурмах, неоднократно эвакуировал раненых и погибших товарищей с поля боя и сам получил два ранения. В июне 2023 года тяжёлые ранения привели к ампутации кисти руки. За проявленное мужество он был удостоен второй медали «За отвагу» и Георгиевского креста 4-й степени.

После лечения и реабилитации Григоренко возглавил пермское отделение Ассоциации ветеранов СВО и активно занялся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. При содействии фонда «Защитники Отечества» он проводит «Уроки мужества», встречи с молодёжью, осуществляет организационную работу. Александр также пишет военную прозу и даже стал победителем литературного конкурса.

«Фонд «Защитники Отечества» — главная точка входа для всех ветеранов, возвращающихся в Пермский край с СВО. Я знаю многих ребят, которым он очень помог. С первого дня возвращения тесно взаимодействую с фондом и по линии ветеранской организации, и по личным вопросам. Мы регулярно проводим совместные мероприятия и реализуем общие проекты, особенно отмечу спортивное направление и работу над памятником участникам СВО в Перми», — отметил Александр.

Он добавил, что главное в его нынешней работе — подготовить ребят к реальной жизни и сформировать у них представление о Родине. С августа 2024 года ветеран СВО работает директором школы № 87 в Пермском крае, где применяет свой уникальный опыт.