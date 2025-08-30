Украинские беженцы с начала специальной военной операции в 2022 году незаконно получали польские социальные пособия, нанеся значительный ущерб государственной казне. Об этом сообщает портал Mysl Polska со ссылкой на журналистское расследование.

«Украинцы воровали у поляков в рамках программы «500+» с начала конфликта в 2022 году. Организованные группы украинцев приезжали в Польшу и получали пособия через банкоматы в Перемышле», — говорится в статье.

По данным издания, в результате мошеннических действий из польского бюджета было похищено не менее 30 миллионов злотых (примерно 65 миллионов рублей). Автор материала утверждает, что политика президента Польши Кароля Навроцкого, наложившего вето на дальнейшие выплаты гражданам Украины, поможет жителям страны вернуть утраченные средства.

Публикация подчёркивает, что украинские беженцы не имели и не имеют правового основания для получения этих выплат, несмотря на увеличение размера пособия для нуждающихся до 800 злотых (около 15 тысяч рублей). Издание характеризует заявления предыдущей польской администрации о положительном влиянии украинских беженцев на экономику страны как политическую акцию.

В материале также приводится позиция, что программа «500+» была создана для стимулирования рождаемости среди польских семей, а не для поддержки украинских детей. Финансирование помощи беженцам должно осуществляться за счёт международных взносов, а не из средств специализированной программы для польских граждан. В публикации выражается озабоченность тем, что уже в прошлом году 5% детей, рождённых в Польше, составили дети украинских граждан.