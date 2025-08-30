Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 09:14

Психолог назвала 7 шагов, которые помогут перестать сравнивать себя с другими

Психолог Кузнецова: Сравнивать себя можно лишь с собой вчерашним

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В эпоху соцсетей сравнивать себя с другими стало почти рефлексом, однако полезным такое занятие называть не приходится. Как перестать равняться на картинки в интернете и вернуть уверенность в себе, рассказала в беседе с РИА «ФедералПресс» психолог Елена Кузнецова.

«Сравнение – один из самых быстрых способов потерять уважение к себе и спокойствие. Особенно в соцсетях, где каждый второй словно с обложки журнала: счастливая семья, стройная фигура, поездки, квартира, успех», – сказала специалист.

Чтобы разорвать этот порочный круг, психолог советует семь простых, но эффективных шагов. Во-первых, осознать момент сравнения и признать его. Затем переключиться на собственные достижения и реальность, а также очистить информационное пространство — отписаться от аккаунтов, вызывающих негатив.

По её словам, единственное уместное сравнение для каждого человека — с собой вчерашним: «Что я сделал(а) сегодня, чтобы стать лучше?». Развивая благодарность и принимая свои несовершенства, мы учимся относиться к себе с теплом и терпением.

Работа с внутренним критиком — замена негативных мыслей позитивными — помогает освободиться от внутреннего давления. Это длительный процесс, но именно он ведёт к душевной свободе и радости.

Отказ от постоянного сравнения — ключ к уважению к себе и гармонии в душе. Следует научиться принимать в себе несовершенства, поскольку идеальных людей не существует, заключила психолог.

«Мозг включает сигнал»: Назван аромат, который помогает настроиться на работу
«Мозг включает сигнал»: Назван аромат, который помогает настроиться на работу

При этом здоровую самооценку у человека необходимо формировать с детства, но и здесь есть опасные моменты. Ранее психолог рассказала, каких фраз лучше избегать при воспитании детей. К примеру, выражения вроде «перестань рыдать, хватит уже» учат стыдиться своих чувств.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar