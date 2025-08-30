Любовь и другие ярлыки: Психолог рассказала, что значит попасть в ситуэйшеншип

Сколько разных отношений — столько и английских слов, описывающих их. К примеру, среди молодёжи вы можете услышать такие слова как «орбитинг» и «ситуэйшеншип», которые на самом деле являются ключом к пониманию того, как работает связь между людьми. Об этом в беседе с 360.ru рассказала клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская.

Ситуэйшеншип — это особый формат отношений, где отсутствует чёткое определение ролей. Партнёры могут вместе гулять, заниматься сексом, обмениваться подарками, но при этом не проговаривают, кто они друг для друга. Это некое «зыбкое место» между дружбой с привилегиями и затянувшимся случайным романом.

«Почему люди вообще заходят в такие отношения? Во-первых, из-за страха близости. Когда человек боится настоящей близости, эти ситуативные отношения дают иллюзию близости без риска. Плюс они устраивают тех, у кого есть страх обязательств, кто боится потерять свободу, попасть в клетку», — объяснила эксперт.

Многие люди полагают, что лучше состоять в таких отношениях, чем быть одиноким. Если вам хочется развития и движения, а его нет, то лучше разорвать связь с таким партнёром.

Другой феномен — орбитинг. Это когда вы расстались с человеком, но он не исчез из вашей жизни, а присел у неё «на орбите». Вглубь он больше не лезет, но смотрит ваши соцсети, лайкает публикации и комментирует сторис.

Причины орбитинга кроются в страхе окончательной утраты и нежелании принять конец отношений, но есть и другие мотивы.

«Другая причина — это подпитка эго. Человек как будто бы проверяет, как будут реагировать на его вбросы. И он получает эту подпитку без необходимости что-то делать», — добавила психолог.