Регион
30 августа, 15:15

Три человека погибли и более 50 пострадали при сходе поезда с рельсов в Египте

Три человека погибли и более 50 получили ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Египте. Об этом сообщило министерство здравоохранения арабской республики.

«Несколько вагонов поезда, следовавшего из Александрии в город Мерса-Матрух, перевернулись и сошли с рельсов в провинции Матрух. В результате данной аварии погибли три человека, ещё 54 пострадали», — отмечает ведомство.

По уточнённым данным, на место происшествия незамедлительно выехал вице-премьер по вопросам промышленности и министр транспорта Камель аль-Вазир. Он распорядился создать специальный комитет для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к максимально строгой ответственности.

Ранее сообщалось, что в американском штате Иллинойс произошёл инцидент на железной дороге: с рельсов сошёл поезд, перевозивший химикаты, что привело к серьёзной утечке серы и нескольким пострадавшим.

Юлия Сафиулина
