30 августа, 17:21

«Приехал ради денег»: Музыкальный критик вывел Леонтьева на чистую воду

Критик Соседов: Валерий Леонтьев вернулся в Россию ради денег

Певец Вадерий Лоентьев. Обложка © ТАСС / Андрей Титов

Певец Вадерий Лоентьев вернулся на российскую сцену после долгого отсутствия ради денег, после этого он снова улетит в США. Данное мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной службой новостей, удивившись, что «представитель старой гвардии» теперь снова устраивает концерты.

«Ещё один представитель старой гвардии явился. Как всегда, приехал в Россию заработать денег и поедет снова в Америку. Его, в чём я абсолютно убеждён, особо тоже не жалуют», — сказал Соседов.

Он также добавил, что испытывает усталость от ряда звёзд эстрады, назвав имена Николая Баскова, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова и Леонида Агутина. По его убеждению, эти артисты давно не вписываются в рамки современного шоу-бизнеса, а публика ими полностью пресытилась.

Ранее стало известно, что Валерию Леонтьеву на Новой волне в Казани аплодировали стоя. Народный артист России согласился исполнить пять своих культовых песен, подарив зрителям редкую возможность вновь услышать его замечательный голос со сцены.

Юлия Сафиулина
