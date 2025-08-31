100 км/ч вместо 40: Камера сняла страшную гибель 12-летнего питбайкера при наезде автоледи

В сети появилось видео ДТП в Уфе, где женщина сбила подростка-питбайкера, из которого следует, что она даже не вышла к мальчику после наезда. 30-летняя мать троих детей превысила скорость в 2,5 раза — при разрешённых 40 км/ч она двигалась со скоростью более 100 км/ч. Тормозной путь автомобиля составил 37 метров.