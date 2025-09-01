Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 05:13

Цены на золото поднялись выше $3550 за унцию впервые в истории

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 550 за тройскую унцию. Это является новым историческим максимумом, следует из данных торговой площадки.

К 05:48 мск цена на драгметалл достигла $3 550,20 за тройскую унцию, прибавив 0,97%. А к 05:53 мск его стоимость установилась на отметке $3 430,30 за унцию (плюс 0,4%). К 06:02 мск рост снова ускорился и составил $3 552,4 за тройскую унцию (плюс 1,03%)

С 1 сентября курс доллара достигнет критической отметки. На какой уровень выйдет рубль
К слову, экономисты ранее рассказали, откуда пора забирать сбережения и куда вкладывать деньги перед снижением ключевой ставки. Для долгосрочных вложений актуальны банковские депозиты, золото и другие защитные активы, которые способны компенсировать возможные инфляционные риски и геополитику.

Андрей Бражников
