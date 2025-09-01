Крупнейший авианосец США испугался подлодок с «‎Цирконами» и вызвал на помощь истребители

На Крайнем Севере военно-воздушные силы США, Великобритании и Норвегии одновременно подняли в воздух несколько противолодочных самолётов P-8, поскольку их насторожило присутствие российской подлодки, якобы представлявшей угрозу крупнейшему американскому авианосцу «Джеральд Форд» (USS Gerald Ford). Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Норвежские противолодочники выполнили три боевых вылета с базы Эвенес, а британские — восемь с авиабазы Лоссимут. Такая интенсивность операций считается нетипичной для региона. Западные источники связывают активность с присутствием в этих водах российской субмарины проекта «Ясень».

Издание подчёркивает, что опасность, исходящая от российского подводного флота, усилилась в связи с увеличением числа кораблей класса «Ясень» и внедрением сверхзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Первый успешный запуск «Циркона» с борта «Ясеня» состоялся в октябре 2021 года. Ракета поражает цели на расстоянии около 1000 километров.