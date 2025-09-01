Мессенджер MAX
1 сентября, 07:15

Крупнейший авианосец США испугался подлодок с «‎Цирконами» и вызвал на помощь истребители

Military Watch: Подлодки с Цирконами стали угрозой для крупнейшего авианосца США

Авианосец «Джеральд Форд». Обложка © Wikipedia

На Крайнем Севере военно-воздушные силы США, Великобритании и Норвегии одновременно подняли в воздух несколько противолодочных самолётов P-8, поскольку их насторожило присутствие российской подлодки, якобы представлявшей угрозу крупнейшему американскому авианосцу «Джеральд Форд» (USS Gerald Ford). Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Норвежские противолодочники выполнили три боевых вылета с базы Эвенес, а британские — восемь с авиабазы Лоссимут. Такая интенсивность операций считается нетипичной для региона. Западные источники связывают активность с присутствием в этих водах российской субмарины проекта «Ясень».

Издание подчёркивает, что опасность, исходящая от российского подводного флота, усилилась в связи с увеличением числа кораблей класса «Ясень» и внедрением сверхзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Первый успешный запуск «Циркона» с борта «Ясеня» состоялся в октябре 2021 года. Ракета поражает цели на расстоянии около 1000 километров.

Три флота НАТО два дня гонялись за «российской» подлодкой

Ранее военный эксперт заявил, что российскую ракету «Циркон» называют «убийцей авианосцев», поскольку её не способны догнать системы перехвата из-за её скорости и манёвренности. Таким образом, удар этой ракетой может быть внезапным.

