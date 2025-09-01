Смертоносное землетрясение в Афганистане унесло уже 800 жизней, ещё 2800 ранены

Мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 31 августа 2025 года на востоке Афганистана и стало одним из самых смертоносных стихийных бедствий в стране. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр толчков находился в 27 км к востоко-северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар на глубине 8–10 км. Именно неглубокий эпицентр усилил разрушительный эффект, особенно в горных районах провинций Кунар, Нангархар, Лагман и Нуристан. Толчки ощущались в Кабуле, Пешаваре (Пакистан) и даже в Нью-Дели (Индия), зафиксировано 13 афтершоков. Власти предупреждают, что возможны новые землетрясения.